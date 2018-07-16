Клуб Слуцкого нацелился на хавбека "Зенита"
Голландский "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Артуру Юсупову.
Как сообщают российские СМИ, помимо "жёлто-чёрных" на 28-летнего футболиста претендуют "Локомотив", "Краснодар" и "Ростов".
В прошлом сезоне Юсупов на правах аренды выступал за "Ростов", сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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