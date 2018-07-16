Клуб Слуцкого нацелился на хавбека "Зенита"

Теги витессзенит санкт-петербургартур юсуповростовлокомотив москвакраснодар

Клуб Слуцкого нацелился на хавбека "Зенита"

Голландский "Витесс", главным тренером которого является россиянин Леонид Слуцкий, проявляет интерес к полузащитнику "Зенита" Артуру Юсупову.

Как сообщают российские СМИ, помимо "жёлто-чёрных" на 28-летнего футболиста претендуют "Локомотив", "Краснодар" и "Ростов".

В прошлом сезоне Юсупов на правах аренды выступал за "Ростов", сыграл 16 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Нидерландский "Эммен" здорово подшутил над двумя своими новичками. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 33 82
2 Аякс 34 79
3 АЗ 34 71
4 Фейеноорд 34 66
5 Утрехт 33 51
6 Витесс 33 48
7 Херенвен 34 46
8 АДО Ден Хааг 33 44
9 Зволле 34 44
10 Эксельсиор 34 40
11 Хераклес 33 39
12 Гронинген 33 37
13 Виллем II 33 36
14 ВВВ Венло 33 34
15 НАК Бреда 33 33
16 Рода ЮК 33 30
17 Спарта Роттердам 33 27
18 Твенте 33 23
Полная таблица

топ-5 тегов