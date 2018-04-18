Клуб третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции

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Клуб третьего дивизиона вышел в финал Кубка Франции

В полуфинале Кубка Франции встретились два клуба третьего дивизиона. "Ле Арбье" победил "Шамбли" и вышел в финал, где сыграет с победителем пары "Кан" - ПСЖ.

"Ле Арбье" – "Шамбли" - 2:0 (1:0)
Голы: Давид, 28 - 1:0, Гохо, 80 - 2:0

"Ле Арбье": Пишо, Фофана, Пажери, Эри, Экмеэр, Рошто, Бонгонги (Ванбалегем, 85), Давид (Жермен, 70), Флошон, Декуар, Дабас (Гохо, 77).

"Шамбли": Пиното, Дукуре, Лаидуни (Лефе, 85), Элоиз, Сюберве, Илер (Лебон, 74), Жак, Монтьель, Падовани, Анри (Гассе, 55), Дукуре

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