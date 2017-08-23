Клуб третьего по силе дивизиона Испании потроллил "Барселону"

Клуб третьего по силе дивизиона Испании "Бургос" потроллил каталонскую "Барселону", твиттер которой сегодня пострадал от рук хакеров.

Так, на своей странице в социальной сети "бело-черные" объявили о подписании контракта с ведущим бомбардиром "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

Однако позже "Бургос" опроверг свою же новость следующим сообщением: " Мы пострадали от действий хакеров. Однако нам удалось нейтрализовать проблему. Извините за неудобства ".

Напомним, "Барселона" интересуется Лансини. | soccernews.ru