Клуб третьего по силе дивизиона Испании потроллил "Барселону"

Теги барселоналионель мессибургос

Клуб третьего по силе дивизиона Испании потроллил "Барселону"Клуб третьего по силе дивизиона Испании "Бургос" потроллил каталонскую "Барселону", твиттер которой сегодня пострадал от рук хакеров.

Так, на своей странице в социальной сети "бело-черные" объявили о подписании контракта с ведущим бомбардиром "сине-гранатовых" Лионелем Месси.

Однако позже "Бургос" опроверг свою же новость следующим сообщением: "Мы пострадали от действий хакеров. Однако нам удалось нейтрализовать проблему. Извините за неудобства".

Напомним, "Барселона" интересуется Лансини. | soccernews.ru

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