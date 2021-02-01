Клуб Уэйна Руни арендовал защитника "Манчестер Юнайтед"

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Клуб Уэйна Руни арендовал защитника "Манчестер Юнайтед"Защитник "Манчестер Юнайтед" Теден Менги пополнил ряды "Дерби Каунти", который выступает в Чемпионшипе.

18-летний футболист будет выступать за "баранов" на условиях аренды до конца сезона-2020/2021. В текущем сезоне Менги провел один матч за "МЮ" в Лиге Европы.

Напомним, главным тренером "Дерби Каунти" является бывший форвард "красных дьяволов" Уэйн Руни.

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