Клуб Уэйна Руни арендовал защитника "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Теден Менги пополнил ряды "Дерби Каунти", который выступает в Чемпионшипе.

18-летний футболист будет выступать за "баранов" на условиях аренды до конца сезона-2020/2021. В текущем сезоне Менги провел один матч за "МЮ" в Лиге Европы.