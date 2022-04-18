Клуб Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион

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Клуб Уэйна Руни вылетел в третий английский дивизион

Фото: сайт "Дерби Каунти"/Автор неизвестен

"Дерби Каунти", который тренирует бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни, вылетел из Чемпиошипа.

В матче 43-го тура "Дерби" проиграл "Куинз Парк Рейнджерс" со счетом 0:1 и потерял лаже теоретические шансы остаться в дивизионе.

Стоит отметить, что ранее с клуба сняли 21 очко из-за финансовых нарушений. "Дерби Каунти" будет играть в третьем дивизионе впервые с 1986 года.

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