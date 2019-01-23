Клуб усилится талантом: президент "Барселоны" мощно высказался о де Йонге

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Клуб усилится талантом: президент "Барселоны" мощно высказался о де Йонге

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу рассказал, что думает о покупке нового игрока Френки де Йонга.

"С трансфером голландца наш клуб усилится талантом, молодостью и стилем "Барсы".

Мы уверены, что он станет одним из главных игроков команды на долгие годы. Добро пожаловать, Френки!" – написал Бартомеу в твиттере.

Напомним, сегодня, 23 января, стало известно, что каталонский клуб приобрел 21-летнего игрока за 75 миллионов евро.

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Официально: "Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга

Официально: "Барселона" объявила о покупке игрока "Аякса" де Йонга

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