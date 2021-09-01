Клуб Уткина потребовал переиграть матч из-за судьи

Фото: инстаграм "Эгриси"/Автор неизвестен

Московский "Эгриси", патроном которой является блогер Василий Уткин, намерен переиграть матч Суперкубка Северо-Восточной лиги ЛФЛ из-за арбитра.

Дело в том, что матч должен был судить Э. Гасанов, но вместо этого встречу обслужил под чужим именем Васиф Мамедов, который не имел права этого делать, так как является профессиональным, а не любительским арбитром.

В связи с этим клуба Уткина требует не только переигровки, но и отмены всех карточек в матче.

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