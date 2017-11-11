Клуб второй английской лиги "Блэкпул" будет выставлен на продажу

"Блэкпул", играющий во второй английской лиге, будет выставлен на продажу.

Отметим, что на данный момент команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

По данным статистического ресурса, стоимость всех игроков "Блэкпула" в четыре с половиной миллиона евро. | http://soccernews.ru