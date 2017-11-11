Клуб второй английской лиги "Блэкпул" будет выставлен на продажу

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Клуб второй английской лиги "Блэкпул" будет выставлен на продажу"Блэкпул", играющий во второй английской лиге, будет выставлен на продажу.

Отметим, что на данный момент команда находится на 12-й строчке в турнирной таблице.

По данным статистического ресурса, стоимость всех игроков "Блэкпула" в четыре с половиной миллиона евро. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
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