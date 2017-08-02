Клуб второй французской Лиги "Кевийи" объявил о переходе Неймара

Французский клуб "Кевийи-Руэн" в шутку заявил о покупке нападающего "Барселоны" Неймара, сообщает официальная страница клуба в фэйсбуке.

На ней представлена фотография бразильца в форме нового клуба. Также фанаты получили приглашения посетить презентацию игрока.

Фото: Неймар в "Кевийи".

Напомним, что 25-летний Неймар принял решение перейти из "Барселоны" в ПСЖ. Сумма трансфера может составить 222 миллиона евро.

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