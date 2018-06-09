Клуб, вышедший в АПЛ, нацелился на голкипера сборной Португалии

Вратарь сборной Португалии Руи Патрисиу может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, в услугах голкипера заинтересован вышедший в АПЛ "Вулверхэмптон".

Отмечается, что "волки" планируют большую трансферную кампанию, чтобы в ближайшие годы обезопасить себя от вылета из АПЛ.

Читайте также: Скандал в "Спортинге": основной вратарь разорвал контракт с клубом. | http://soccernews.ru