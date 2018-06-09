Клуб, вышедший в АПЛ, нацелился на голкипера сборной Португалии

Теги руи патрисиувулверхэмптон

Клуб, вышедший в АПЛ, нацелился на голкипера сборной Португалии

Вратарь сборной Португалии Руи Патрисиу может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, в услугах голкипера заинтересован вышедший в АПЛ "Вулверхэмптон".

Отмечается, что "волки" планируют большую трансферную кампанию, чтобы в ближайшие годы обезопасить себя от вылета из АПЛ.

Читайте также: Скандал в "Спортинге": основной вратарь разорвал контракт с клубом. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Ничья, оставившая вопросы: Франция не смогла переиграть США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов