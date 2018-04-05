Клуб Юрана и Алдонина может досрочно завершить сезон, но не из-за финансовых проблем



Главный тренер команды второго дивизиона "Зоркий" Сергей Юран заявил, что его команда может сняться с первенства России.

"Ситуация следующая. Команда может сняться с чемпионата. У нас второй вратарь получил травму. Остался один голкипер. Еще одного вратаря ПФЛ нам не разрешила заявить. Почему? У меня нет объяснений. Вопросы надо задавать главе лиге Соколову. Значит, все плохо в нашем футболе. С одним вратарем провести остаток сезона? Это очень сложно, зачем смешить народ? Большое спасибо главе Красногорска, который поддерживает футбол в городе. Но я не хочу мириться с такими моментами. Зачем ПФЛ так поступает? Мы имеем то, что имеем. Разговоров много, а на деле -ничего. Команды снимаются из-за финансовых проблем.

У нас с деньгами все нормально, но ПФЛ почему-то не позволяет нам заявить второго вратаря. Наверное, мы никого смешить не будем и не станет играть. Или они предлагают в случае травмы основного голкипера ставить в ворота полевого игрока? Что за клоунада? Так что я не исключаю, что мы снимемся с чемпионата и не сыграем со "Строгино", команда может не выйти на матч.

Мы хотели заявить нового вратаря, но комитет почему-то нам отказал в ходатайстве. Так что допускаю, что снимемся", - приводят слова Юрана российские СМИ.

После 17 туров "Зоркин" занимает четвертое место в зоне "Центр". Стоит отметить, что за клуб играет бывший капитан сборной России 38-летний Евгений Алдонин.

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