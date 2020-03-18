Клубам АПЛ разрешат подписывать краткосрочные контракты с игроками

АПЛ может ввести новые правила после возобновления чемпионата.

По сведениям The Telegraph, клубам АПЛ могут разрешить подписывать с футболистами краткосрочные соглашения. Это связано с тем, что у многих игроков истекают контракты 30 июня, а уверенности, что чемпионат будет доигран до этой даты пока нет.

Напомним, что пока АПЛ была приостановлена до 4 апреля из-за пандемии коронавируса.

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