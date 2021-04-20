Клубам не из Суперлиги пообещали крупные солидарные выплаты

Стали известны новые финансовые условия деятельности Суперлиги Европы.

По информации Financial Times, клубам, не участвующим в новосозданном турнире, пообещали солидарные выплаты в размере 400 миллионов евро в год.

Основатели Суперлиги надеются, что такие серьёзные денежные вливания вынудят футбольных чиновников отказаться от борьбы с их проектом.

Стоит отметить, что от Лиги Чемпионов клубы-неучастники получают почти в три раза меньше - 140 миллионов евро ежегодно.

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