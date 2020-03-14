Клубам разрешили не отпускать футболистов в сборные
ФИФА внесла изменения в правила для клубов перед международным перерывом.
Как сообщает сайт ФИФА, клубам разрешили не отпускать футболистов в сборные на матчи, которые запланирован на март и апрель.
Решение принято на основании угрозы здоровью футболистов и болельщиков в связи с распространением коронавируса.
Кроме того, в ФИФА порекомендовали отменить международные игры, которые были запланированы на ближайшие два месяца.
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