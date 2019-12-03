Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров
Президент РФС Александр Дюков и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретились руководителями и владельцами клубов Российской Премьер-Лиги. На встрече было принято решение о запрете для клубов на публичную критику в адрес арбитров.
"Клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством", - говорится в сообщении РФС.
РФС планирует сформировать группу экспертов, которая будет иметь полномочия для оценки работы арбитров.
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|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|18
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|Локомотив Москва
|18
|34
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|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
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|Уфа
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|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
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|Ахмат
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|12
|Оренбург
|17
|19
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|Крылья Советов
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|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
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|Сочи
|17
|14