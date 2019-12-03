Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров

Президент РФС Александр Дюков и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретились руководителями и владельцами клубов Российской Премьер-Лиги. На встрече было принято решение о запрете для клубов на публичную критику в адрес арбитров.

"Клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством", - говорится в сообщении РФС.

РФС планирует сформировать группу экспертов, которая будет иметь полномочия для оценки работы арбитров.

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