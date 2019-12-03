Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров

2 Теги рфс

Клубам РПЛ запретят публично критиковать арбитров

Президент РФС Александр Дюков и председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц встретились руководителями и владельцами клубов Российской Премьер-Лиги. На встрече было принято решение о запрете для клубов на публичную критику в адрес арбитров.

"Клубам напомнили, что на результат матча влияет множество факторов, и нельзя объяснять неудачи только некачественным судейством", - говорится в сообщении РФС.

РФС планирует сформировать группу экспертов, которая будет иметь полномочия для оценки работы арбитров.

Не пропустите: В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

trofimovviktorgli

Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), а вычитал нем здесь---- https://blu.vn/eroblog

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя запретит критиковать Лео

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси сравнил себя с Роналду

Месси сравнил себя с Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов