Клубам Серии А запретят использовать зеленую форму

Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен

Как сообщает Football Italia, начиная с сезона-2022/2023 клубам итальянской Серии А будет запрещено играть в форме, у который основной цвет - зелёный.

По информации источника, главной причиной для введения такого правила является сотрудничество чемпионата Италии с крупными телевещателями. Телевизионные компании волнуются о том, что футболисты в форме с преобладающим зелёным цветом сливаются с газоном, что ухудшает картинку.

Руководство Серии А решило объявить о запрете зелёной формы заранее, чтобы клубы за год могли спокойно адаптировать свою экипировку к новым требованиям.

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