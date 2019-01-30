Клубный автобус "Урала" попал в ДТП

Теги урал

Клубный автобус "Урала" попал в ДТП

Клубный автобус "Урала" попал в дорожно-транспортное происшествие, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошёл минувшей ночью на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге. Транспортное средство занесло, вследствие чего оно улетело в кювет. 

В момент аварии в автобусе находился только водитель. Он не пострадал. Для извлечения машины из сугроба пришлось привлечь две единицы спецтехники.

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