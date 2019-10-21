Клубный Чемпионат Мира 2021 года может пройти в Китае

Стал известен фаворит в борьбе за право провести Клубный Чемпионат Мира 2021 года.

По информации Associated Press, на сегодняшний день единственным претендентом является Китай.

Заявку КНР могут утвердить уже в четверг на заседании ФИФА, которое пройдёт в Шанхае.

Напомним, что с 2021 года КЧМ будет разыгрываться один раз в 4 года, а число участников турнира вырастет до 24 команд.

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