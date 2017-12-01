Клубный Чемпионат Мира будет расширен до 24 клубов

Клубный Чемпионат Мира претерпит значительные изменения, сообщает Marca.

По сведениям издания, количество участников турнира значительно возрастет и составит 24 команды. При этом он будет проходить один раз в четыре года, за год до чемпионата мира среди сборных.

Новый формат вступит в силу с 2021 года и первый турнир в таком виде пройдет в Китае.

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