Клубный Чемпионат Мира хотят расширить до 24 команд

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Клубный Чемпионат Мира хотят расширить до 24 команд

ФИФА вынашивает планы реформировать Клубный Чемпионат Мира, сообщает Associated Press.

По информации агентства, организация хочет расширить число участников турнира до 24, чтобы команды были разделены на три равные группы.

При этом КЧМ будет перенесён с декабря на июнь и будет длиться около 18 дней.

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