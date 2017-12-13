Клубный Чемпионат Мира: за путевку в финал "Реал" поборется с "Аль-Джазирой"

"Аль-Джазира" – "Реал" Мадрид

Стадион: "Зайед Спорт Сити" (Абу-Даби)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Сандро Рикки (Бразилия)

В предрождественское время, когда уже некоторое чемпионаты отправились на зимний перерыв, а в некоторых, как например в английской Премьер-Лиге все "веселье" только начинается, параллельно в жарких Объединенных Арабских Эмиратах стартовал 14-й по счету Клубный Чемпионат Мира. Европейского болельщика футбола данный турнир обычно начинает интересовать, начиная с полуфинальной стадии, когда в игру вступает действующий обладатель Кубка Чемпионов. Как и в прошлом году, честь европейского футбольного континента будет отстаивать мадридский "Реал". Первым соперником "сливочных" стане местный клуб из Абу-Даби "Аль-Джазира".

Королевский клуб является действующим обладателем титула сильнейшего клуба мира. Год назад мадридцы в финальном противостоянии вырвали победу над японской командой "Касима Антлерс" со счетом 4:2. Также "галактикос" привез данный трофей в клубный музей и в 2014 году, когда в решающей встрече одолел аргентинский "Сан-Лоренсо".

В отличие от "Реала", "Аль-Джазира" начала свой путь на турнире со стадии 1/8 финала. Сначала "красно-бело-черные" выбили новозеландский "Окленд Сити", а в четвертьфинале от рук арабской команды пострадал коллектив из Японии "Урава Ред Даймондс". "Пламенные" – очень любопытная команда, в расположении которой находятся люди хорошо известны в Европе. Главным тренером "Аль-Джазиры является небезызвестный в футбольных кругах голландец Хенк тен Кате. Также в клубе встречают спортивную старость такие игроки, как Лассана Диарра и Мубарак Буссуфа в свое время также успевшие поиграть и в "Анжи", и в "Локомотиве".

Интересные факты противостояния "Аль-Джазиры" и "Реала":

"Аль-Джазира" и мадридский "Реал" ранее не встречались друг с другом.

Последнее поражение "Аль-Джазира" потерпела еще в сентябре этого года. В чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов команда из Абу-Даби уступила клубу "Аль-Наср" из Дубая.

Криштиану Роналду наряду с Лионелем Месси, Луисом Суаресом и Сесаром Дельгадо с пятью забитыми голами является лучшим бомбардиром Клубного Чемпионата Мира.

Ориентировочные составы на игру:

Аль-Джазира: Хасиф, Файез, Али-Айед, Юма, Обаид, Юсеф, Ромариньо, Аль-Аттас, Буссуфа, Абдулла, Мабхут

Реал: Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Роналду, Бензема

Прогноз на матч "Аль-Джазира" – "Реал":

Невозможно поверить в то, что такой клуб, как "Аль-Джазира" сможет что-либо противопоставить мадридскому "Реалу". Сам факт игры с одной из самых успешных команд мира – это уже достижение для арабского клуба.

Коэффициент на победу "сливочных" ничтожно мал – 1.04. В то время, как выигрыш "пламенных" в зависимости от конторы оценивается какими-то сумасшедшими коэффициентами, начиная от 29.0 и заканчивая 80.0.

Богдан Архипенко

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