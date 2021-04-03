Клубный футбол возвращается! Битва за сокровища Германии, Клопп против Артеты, месть "Сити" и еще 2 ТОП-поединка выходных

1 Теги ливерпульманчестер ситипсжарсенал лондонбавария мюнхенатлетико мадрид

Клубный футбол возвращается! Битва за сокровища Германии, Клопп против Артеты, месть "Сити" и еще 2 ТОП-поединка выходных

"Пари Сен-Жермен" – "Лилль"

3 апреля, 18:00. Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ попытается продолжить свое продвижение к единоличному лидерству в Лиге 1. Перед международной паузой парижане перестреляли "Лион" (4:2), а теперь в очном поединке попытаются отцепить и "Лилль". Почеттино уже имеет успешный опыт противостояния с "догами". Две недели назад его подопечные разгромили оппонента в 1/8 финала Кубка Франции за счет гола Икарди и дубля Мбаппе. Сейчас аргентинский форвард и еще 5 исполнителей столичного гранда находятся в лазарете, но даже в ослабленном составе Париж обязан побеждать "Лилль". Интерес ПСЖ – простой. Быстрое решение задач на внутренней арене позволит команде Почеттино сосредоточиться на реализации мечты о кубке Лиги Чемпионов.

"Лестер" – "Манчестер Сити"

3 апреля, 19:30. Лестер, "Кинг Пауэр"

Чемпионство "Манчестер Сити" в этом году давно стало секретом Полишинеля. Однако до сих пор несколько оппонентов "горожан" еще сохраняют математические шансы на титул. Среди них и "Лестер". Лишней изюминки поединку с "лисами" добавляет результат встречи в первом круге. Ребята Роджерса разорвали оборону "Сити" и оформили разгром на "Этихад" (5:2) с хет-триком Варди. Сейчас ветеран далек от режима "on fire" – в 2021 году в активе нападающего только 1 гол, но на манкунианцев его дополнительно настраивать не надо. А для "Манчестер Сити" главной мотивацией является возможность оформить статус чемпиона досрочно и сфокусироваться на других доступных трофеях – Кубке Англии, Кубке Лиги и, конечно, Лиге Чемпионов.

"РБ Лейпциг" – "Бавария"

3 апреля, 19:30. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Саксонская земля примет не мифический, а реальный бой за титул чемпиона. Сейчас на Салатницу осталось двое претендентов, а после очного поединка сегодня может вообще остаться один. В случае победы "Бавария" отрыв от Лейпцига будет уже +7, и вряд ли "красная машина" потеряет такое преимущество за семь туров до конца чемпионата. В декабре команды подарили фанатам настоящую феерию с четырьмя голами до перерыва и финальными 3:3. Похожий сценарий вероятен и сейчас. Обе команды имеют серьезные потери из-за травм и дисквалификаций, но жажда трофеев способна преодолеть и этот негатив. "Быкам" перед матчем повезло – в момент, когда им надо изо всех сил атаковать и обнажать тылы, соперник потерял Левандовски.

"Арсенал" – "Ливерпуль"

3 апреля, 22:00. Лондон, "Эмирейтс"

В британской столице сойдутся двое именитых неудачников чемпионата Англии. Для "Арсенала" и "Ливерпуля" сезон, который проходит хотя бы без борьбы за ТОП-4 – провальный. Несмотря на определенные успехи в еврокубках, на внутренней арене оба коллектива соревнуются в первую очередь за престиж. Несмотря на это, грядущий матч важен для обеих команд. Математически лондонцы и мерсисайдцы все еще могут быть в зоне Лиги Чемпионов. Но для этого нужно стабильно побеждать в том числе и конкурентов. Крепче, хотя и не без проблем, выглядит "Ливерпуль". Команда Артеты же все еще на стадии перестройки, но периодически и сейчас демонстрирует желаемый уровень игры. После побед над "Лестером" и "Тоттенхэмом", а также героической ничьи против "Вест Хэма", список жертв "канониров" может пополниться и "Ливерпулем".

"Севилья" – "Атлетико"

4 апреля, 22:00. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

Андалусийский вояж "Атлетико" открывает эпопею с 10 "финалами" мадридцев. Еще на Рождество "матрасников" называли без пяти минут чемпионом Испании. И потеря подопечными Симеоне очков привела к тому, что гандикап над "Барселоной" сократился до 4 очков. Права на ошибку у "Атлетико" больше нет. Это заставляет столичных ребят отныне играть на победу в каждом из туров до конца первенства. Сильная "Севилья" – не исключение. Нервионцы чувствуют себя в безопасности на 4-й строчке и могли доигрывать чемпионат в свое удовольствия. Однако, соперничество с коллективами уровня "Атлетико" является хорошей возможностью реабилитироваться за бесславный вылет из ЛЧ. Мадридцам "Севилья" точно даст бой, а тренерская дуэль Симеоне и Лопетеги обещает стать украшением выходных.

Игорь Малиенко soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

vasiliyko

СEKС Знакoмcтвa в твоем городе! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, можешь убедиться сам----- http://srt.vg/trax

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" может переманить Иличича

"Милан" может переманить Иличича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов