Клубный футбол возвращается! Битва за сокровища Германии, Клопп против Артеты, месть "Сити" и еще 2 ТОП-поединка выходных

"Пари Сен-Жермен" – "Лилль"

3 апреля, 18:00. Париж, "Парк де Пренс"

ПСЖ попытается продолжить свое продвижение к единоличному лидерству в Лиге 1. Перед международной паузой парижане перестреляли "Лион" (4:2), а теперь в очном поединке попытаются отцепить и "Лилль". Почеттино уже имеет успешный опыт противостояния с "догами". Две недели назад его подопечные разгромили оппонента в 1/8 финала Кубка Франции за счет гола Икарди и дубля Мбаппе. Сейчас аргентинский форвард и еще 5 исполнителей столичного гранда находятся в лазарете, но даже в ослабленном составе Париж обязан побеждать "Лилль". Интерес ПСЖ – простой. Быстрое решение задач на внутренней арене позволит команде Почеттино сосредоточиться на реализации мечты о кубке Лиги Чемпионов.

"Лестер" – "Манчестер Сити"

3 апреля, 19:30. Лестер, "Кинг Пауэр"

Чемпионство "Манчестер Сити" в этом году давно стало секретом Полишинеля. Однако до сих пор несколько оппонентов "горожан" еще сохраняют математические шансы на титул. Среди них и "Лестер". Лишней изюминки поединку с "лисами" добавляет результат встречи в первом круге. Ребята Роджерса разорвали оборону "Сити" и оформили разгром на "Этихад" (5:2) с хет-триком Варди. Сейчас ветеран далек от режима "on fire" – в 2021 году в активе нападающего только 1 гол, но на манкунианцев его дополнительно настраивать не надо. А для "Манчестер Сити" главной мотивацией является возможность оформить статус чемпиона досрочно и сфокусироваться на других доступных трофеях – Кубке Англии, Кубке Лиги и, конечно, Лиге Чемпионов.

"РБ Лейпциг" – "Бавария"

3 апреля, 19:30. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

Саксонская земля примет не мифический, а реальный бой за титул чемпиона. Сейчас на Салатницу осталось двое претендентов, а после очного поединка сегодня может вообще остаться один. В случае победы "Бавария" отрыв от Лейпцига будет уже +7, и вряд ли "красная машина" потеряет такое преимущество за семь туров до конца чемпионата. В декабре команды подарили фанатам настоящую феерию с четырьмя голами до перерыва и финальными 3:3. Похожий сценарий вероятен и сейчас. Обе команды имеют серьезные потери из-за травм и дисквалификаций, но жажда трофеев способна преодолеть и этот негатив. "Быкам" перед матчем повезло – в момент, когда им надо изо всех сил атаковать и обнажать тылы, соперник потерял Левандовски.

"Арсенал" – "Ливерпуль"

3 апреля, 22:00. Лондон, "Эмирейтс"

В британской столице сойдутся двое именитых неудачников чемпионата Англии. Для "Арсенала" и "Ливерпуля" сезон, который проходит хотя бы без борьбы за ТОП-4 – провальный. Несмотря на определенные успехи в еврокубках, на внутренней арене оба коллектива соревнуются в первую очередь за престиж. Несмотря на это, грядущий матч важен для обеих команд. Математически лондонцы и мерсисайдцы все еще могут быть в зоне Лиги Чемпионов. Но для этого нужно стабильно побеждать в том числе и конкурентов. Крепче, хотя и не без проблем, выглядит "Ливерпуль". Команда Артеты же все еще на стадии перестройки, но периодически и сейчас демонстрирует желаемый уровень игры. После побед над "Лестером" и "Тоттенхэмом", а также героической ничьи против "Вест Хэма", список жертв "канониров" может пополниться и "Ливерпулем".

"Севилья" – "Атлетико"

4 апреля, 22:00. Севилья, "Рамон Санчес Писхуан"

Андалусийский вояж "Атлетико" открывает эпопею с 10 "финалами" мадридцев. Еще на Рождество "матрасников" называли без пяти минут чемпионом Испании. И потеря подопечными Симеоне очков привела к тому, что гандикап над "Барселоной" сократился до 4 очков. Права на ошибку у "Атлетико" больше нет. Это заставляет столичных ребят отныне играть на победу в каждом из туров до конца первенства. Сильная "Севилья" – не исключение. Нервионцы чувствуют себя в безопасности на 4-й строчке и могли доигрывать чемпионат в свое удовольствия. Однако, соперничество с коллективами уровня "Атлетико" является хорошей возможностью реабилитироваться за бесславный вылет из ЛЧ. Мадридцам "Севилья" точно даст бой, а тренерская дуэль Симеоне и Лопетеги обещает стать украшением выходных.