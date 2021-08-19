Клубный магазин "Реала" ограбили

Сегодня утром был ограблен клубный магазин мадридского "Реала", расположенный на Сантьяго Бернабеу, сообщает VozPopuli.

Грабители на своей машине въехали в ограждение магазина, после чего украли большое количество клубной атрибутики.

Точная сумма убытко еще не известна.

Напомним, что Бернабеу с 2020 года находится на реконструкции. По официальным прогнозам, стадион будет готов уже к 2023 году.

Ранее, в июле, на стадионе случился небольшой пожар, который своевременно сумели потушить.

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