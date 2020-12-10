Клубу АПЛ предложили услуги Халка

Известный бразильский нападающий Халк хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, представители 34-летнего футболиста связались с "Вулверхэмптоном" и предложили клубу услуги своего клиента.

Бывший форвард "Зенита" мог бы стать заменой для Рауля Хименеса, у которого диагностировали перелом черепа.

Тем более, платить за трансфер Халка не придётся. В начале этой недели он объявил об уходе из "Шанхай СИПГ" и теперь доступен в качестве свободного агента.

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