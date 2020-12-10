Клубу АПЛ предложили услуги Халка

Теги вулверхэмптонхалктрансферырауль хименес

Клубу АПЛ предложили услуги Халка

Известный бразильский нападающий Халк хочет продолжить карьеру в АПЛ, сообщает The Sun.

По сведениям издания, представители 34-летнего футболиста связались с "Вулверхэмптоном" и предложили клубу услуги своего клиента.

Бывший форвард "Зенита" мог бы стать заменой для Рауля Хименеса, у которого диагностировали перелом черепа.

Тем более, платить за трансфер Халка не придётся. В начале этой недели он объявил об уходе из "Шанхай СИПГ" и теперь доступен в качестве свободного агента.

Не пропустите: "Порту" ведет переговоры о возвращении Халка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона

Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов