Клубу Руни грозят серьёзные санкции

Теги дерби каунтиуэйн руни

Клубу Руни грозят серьёзные санкции

Фото инстаграм Уэйна Руни

"Дерби Каунти" из-за серьёзных финансовых проблем может лишиться 21 очка, пишет The Telegraph.

По информации источника, с команды грозятся снять 12 баллов за введение внешнего управления и 9 баллов за нарушение правил ФФП.

Сообщается, что клуб пытаются продать, но пока безуспешно.

Напомним, что "Дерби Каунти" выступает в Чемпионшипе. Команду возглавляет Уэйн Руни.

Не пропустите: Руни рассказал об эмоциональном переходе из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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