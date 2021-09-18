Клубу Руни грозят серьёзные санкции

Фото инстаграм Уэйна Руни

"Дерби Каунти" из-за серьёзных финансовых проблем может лишиться 21 очка, пишет The Telegraph.

По информации источника, с команды грозятся снять 12 баллов за введение внешнего управления и 9 баллов за нарушение правил ФФП.

Сообщается, что клуб пытаются продать, но пока безуспешно.

Напомним, что "Дерби Каунти" выступает в Чемпионшипе. Команду возглавляет Уэйн Руни.

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