Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок

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Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок

Все клубы чемпионата Англии сегодня, 27 мая, единогласно проголосовали за возобновление полноценных тренировок.

Таким образом, футболисты смогут работать в группах и вступать в борьбу за мяч, но минимизировать ненужные контракты. 

Все игроки и сотрудники клубов два раза в неделю будут сдавать тесты на коронавирус.

Действующий сезон АПЛ могут возобновить в июне. 

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