Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок

Все клубы чемпионата Англии сегодня, 27 мая, единогласно проголосовали за возобновление полноценных тренировок.

Таким образом, футболисты смогут работать в группах и вступать в борьбу за мяч, но минимизировать ненужные контракты.

Все игроки и сотрудники клубов два раза в неделю будут сдавать тесты на коронавирус.

Действующий сезон АПЛ могут возобновить в июне.

Читайте также: В АПЛ два новых случая заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru