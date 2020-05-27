Клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление контактных тренировок
Все клубы чемпионата Англии сегодня, 27 мая, единогласно проголосовали за возобновление полноценных тренировок.
Таким образом, футболисты смогут работать в группах и вступать в борьбу за мяч, но минимизировать ненужные контракты.
Все игроки и сотрудники клубов два раза в неделю будут сдавать тесты на коронавирус.
Действующий сезон АПЛ могут возобновить в июне.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18