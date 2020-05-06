Клубы АПЛ готовятся к возобновлению тренировок

В АПЛ продолжают работать над возобновлением чемпионата.

Как сообщает Sky Sports, клубы премьер-лиги собираются с 18 мая возобновить тренировки в малых группах.

Отмечается, что АПЛ узнала у врачей всех клубов их мнение по поводу плана возобновления сезона. Врачи четырех клубов выразили сомнения.

В понедельник будет проходить новое заседание лиги, в ходе которого постараются урегулировать этот вопрос.

Читайте также: АПЛ, возможно, сократит время матчей. | http://soccernews.ru