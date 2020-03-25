Клубы АПЛ хотят просить футболистов пойти на понижение зарплаты до 50%

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Клубы АПЛ хотят просить футболистов пойти на понижение зарплаты до 50%

Клубы АПЛ, скорее всего, сократят заработную из-за пандемии коронавируса. Игрокам могут уменьшить оклад на 50%.

К такому решению клубы вынуждены прийти из-за отсутствия выручки, которая зависела от матчей. На данный момент чемпионат приостановлен и, вероятно, не скоро возобновится.

"Важно, чтобы игроки понимали, почему мы идем на такой шаг. Они должны стоять плечом к плечу и помогать нам. Игроки должны стать частью решения", - сказал один из руководителей АПЛ.

3 апреля состоится конференция, на которой решится, когда возобновится чемпионат.

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