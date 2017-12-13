Клубы АПЛ интересуются функционером "Локомотива"

Теги локомотив москвахаддерсфилд таунвест хэм юнайтед

Клубы АПЛ интересуются функционером "Локомотива"Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус может перебраться в Англию.

В его услугах заинтересованы "Вест Хэм" и "Хаддерсфилд".

Клубы АПЛ следят за работой 46-летнего немца в московском клубе и готовы пригласить его.

Штоффельсхаус трудится в московском клубе с января. 

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