Клубы АПЛ интересуются функционером "Локомотива"

Спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус может перебраться в Англию.

В его услугах заинтересованы "Вест Хэм" и "Хаддерсфилд".

Клубы АПЛ следят за работой 46-летнего немца в московском клубе и готовы пригласить его.

Штоффельсхаус трудится в московском клубе с января.

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