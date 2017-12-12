Клубы АПЛ интересуются голкипером "Зари"

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Клубы АПЛ интересуются голкипером "Зари"Генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал об интересе английских клубов к вратарю Андрею Лунину.

"Я не слышал о том, чтобы им интересовался "Реал". Но другие клубы им интересуются. За последние месяцы наши матчи посетили скауты разных клубов. И "Арсенала", и "Тоттенхема". Присутствовали скауты и из Германии, Италии, Бельгии, Испании. У Андрея еще полтора года контракта и он никуда не уходит", - отметил он.

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