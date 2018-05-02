Клубы АПЛ интересуются нападающим "Рубина"

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Клубы АПЛ интересуются нападающим "Рубина"
Нападающим "Рубина" Сердаром Азмуном интересуются сразу несколько английских клубов, сообщает TEAMtalk.

По сведениям издания, иранский футболист входит в сферу интересов "Эвертона", "Лестера", "Фулхэма" и "Вулверхэмптона". При этом фаворитом в борьбе за форварда является "Вулверхэмптон", который некоторое время назад оформил повышение из Чемпионшипа и в АПЛ.

В этом сезоне 23-летний Азмун провел за "Рубин" 24 матча, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи

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