Клубы АПЛ интересуются Йовичем

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Клубы АПЛ интересуются ЙовичемФото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Два клуба из английской премьер-лиги интересуются сербским форвардом мадридского "Реала" Луки Йовича, сообщает AS.

Отмечается, что нападающий предпочитает варианты с переходом в Германию или Италию.

По информации источника, в игроке заинтересованы "Арсенал" и "Вест Хэм".

В текущем сезоне Лука Йович сыграл в 3 матчах за "Реал". 

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