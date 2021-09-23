Клубы АПЛ интересуются Йовичем

Фото: инстаграм Йовича/Автор неизвестен

Два клуба из английской премьер-лиги интересуются сербским форвардом мадридского "Реала" Луки Йовича, сообщает AS.

Отмечается, что нападающий предпочитает варианты с переходом в Германию или Италию.

По информации источника, в игроке заинтересованы "Арсенал" и "Вест Хэм".

В текущем сезоне Лука Йович сыграл в 3 матчах за "Реал".

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