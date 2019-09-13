Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте

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Клубы АПЛ - лидеры по затраченным средствам в летнее трансферное окно, РПЛ на шестом месте

ФИФА предъявила финансовые отчеты минувшего трансферного окна.

Так, лидерами по затраченным средствам стали клубы АПЛ - 1,36 млрд долларов. Следом расположились клубы испанской Примеры, которые потратили 1,17 млрд долларов, а замкнули тройку клубы итальянской Серии А - 701 млн долларов.

Российские клубы приобрели футболистов на 233,5 млн долларов и заняли в рейтинге шестое место. Отмечается, что расходы команд по сравнению с прошлым годом выросли на 272,4 процента.

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