Клубы АПЛ могут переманить основного защитника "Барселоны"

1 Теги барселонарональд араухочелсиливерпуль

Клубы АПЛ могут переманить основного защитника "Барселоны"Фото: инстаграм Араухо/Автор неизвестен

Защитник "Барселоны" и сборной Уругвая Рональд Араухо может сменить клубную прописку, если не продлит контракт с сине-гранатовыми в ближайшее время.

Как сообщает инсайдер Льюис Мигельсанц, несколько клубов АПЛ следят за уругвайским защитником.

По информации источника, каталонский клуб хочет, чтобы Араухо подписал новое соглашение, однако интерес со стороны "Ливерпуля" и "Челси" осложняет ситуацию.

В нынешнем сезоне Араухо сыграл 10 матчей в Ла Лиге, в которых забил 1 гол.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Ага, Барса так и согласится )

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