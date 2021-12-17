Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19

СМИ узнали о планах клубов английской Премьер-лиги провести встречу в ближайший понедельник.

По информации BBC, участники турнира собираются обсудить кризис, связанный с распространением коронавируса.

Речь пойдёт о возможной паузе в АПЛ до стабилизации ситуации со вспышками COVID-19 в командах, а также о нюансах проведения уже перенесённых матчей.

Напомним, что за последнюю неделю пришлось отменить девять игр лиги.

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