Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19

Теги аплкоронавирус

Клубы АПЛ на следующей неделе обсудят кризис в лиге из-за COVID-19

СМИ узнали о планах клубов английской Премьер-лиги провести встречу в ближайший понедельник.

По информации BBC, участники турнира собираются обсудить кризис, связанный с распространением коронавируса.

Речь пойдёт о возможной паузе в АПЛ до стабилизации ситуации со вспышками COVID-19 в командах, а также о нюансах проведения уже перенесённых матчей.

Напомним, что за последнюю неделю пришлось отменить девять игр лиги.

Не пропустите: Клопп порассуждал о возможной паузе в АПЛ из-за коронавируса. | http://soccernews.ru
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