Клубы АПЛ нацелились на Беллингема

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Клубы АПЛ нацелились на Беллингема Фото ФК "Боруссия"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может вернуться в Англию.

По сведениям Eurosport, 17-летний англичанин заинтересовал "Ливерпуль" и "Челси". Однако клубы АПЛ понимают, что заполучить игрока будет непросто, так как летом "Боруссию" итак могут покинуть Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.

Отмечается, что сам Беллингем всем доволен в "Боруссии" и может остаться, даже если команда не выйдет в Лигу Чемпионов. Но при этом он не исключает возможного возвращения в Англию в будущем.

В этом сезоне на счету Беллингема три гола и четыре ассиста в 39 играх.

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