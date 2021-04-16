Клубы АПЛ нацелились на Беллингема

Фото ФК "Боруссия"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем может вернуться в Англию.

По сведениям Eurosport, 17-летний англичанин заинтересовал "Ливерпуль" и "Челси". Однако клубы АПЛ понимают, что заполучить игрока будет непросто, так как летом "Боруссию" итак могут покинуть Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.

Отмечается, что сам Беллингем всем доволен в "Боруссии" и может остаться, даже если команда не выйдет в Лигу Чемпионов. Но при этом он не исключает возможного возвращения в Англию в будущем.

В этом сезоне на счету Беллингема три гола и четыре ассиста в 39 играх.

Читайте также: Беллингем - второй в списке самых молодых игроков, забивавших в плей-офф ЛЧ. | http://soccernews.ru