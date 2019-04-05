Клубы АПЛ не поддержали предложенные реформы в Лиге Чемпионов

Клубы английской Премьер-лиги выступили против реформ, которые хотят внедрить в Лиге Чемпионов с сезона 2024/25.

В частности, представители АПЛ опасаются, что система повышения и понижения в классе в ЛЧ отрицательно повлияет на борьбу за место в топ-4 чемпионата.

"Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность национального футбола, и будут совместно защищать Премьер-лигу. В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране.

У нас есть фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем яростно защищать. Теперь мы будем работать с Футбольной Ассоциацией и другими лигами, чтобы европейские футбольные органы понимали важность этого и их обязательство поддерживать здоровье и устойчивость футбола в национальных лигах", - говорится в заявлении клубов АПЛ.

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