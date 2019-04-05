Клубы АПЛ не поддержали предложенные реформы в Лиге Чемпионов
Клубы английской Премьер-лиги выступили против реформ, которые хотят внедрить в Лиге Чемпионов с сезона 2024/25.
В частности, представители АПЛ опасаются, что система повышения и понижения в классе в ЛЧ отрицательно повлияет на борьбу за место в топ-4 чемпионата.
"Все клубы единодушно сошлись во мнении, что европейским футбольным организациям неуместно разрабатывать планы, которые бы изменили структуру, календарь и конкурентоспособность национального футбола, и будут совместно защищать Премьер-лигу. В Англии футбол играет важную роль в культуре и повседневной жизни. Миллионы болельщиков посещают матчи по всей стране.
У нас есть фантастическое сочетание конкурентоспособного футбола и преданных фанатов, которых мы будем яростно защищать. Теперь мы будем работать с Футбольной Ассоциацией и другими лигами, чтобы европейские футбольные органы понимали важность этого и их обязательство поддерживать здоровье и устойчивость футбола в национальных лигах", - говорится в заявлении клубов АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14