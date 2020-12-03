Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет: названа причина

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Клубы АПЛ не смогут подписывать игроков младше 18 лет: названа причина

Выход Великобритании из Евросоюза повлияет на трансферную политику в АПЛ, пишет Sky Sports.

По информации источника, с 1 января 2021 года клубы лиги не смогут подписывать футболистов младше 18 лет.

Кроме того, будет введено ограничение, согласно которому состав команд АПЛ нельзя пополнять более чем тремя игроками, не достигшими 21-летия, за одно трансферное окно.

Также появится запрет на переходы иностранцев без достаточного количества матчей за свою национальную сборную.

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