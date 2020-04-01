Клубы АПЛ не торопятся снижать зарплаты футболистам на фоне коронавируса

Большинство клубов чемпионата Англии не спешат урезать зарплаты игрокам и сотрудникам из-за пандемии коронавируса. Руководители клубов переживают, что многие начнут подавать в суд и покидать команды бесплатно, утверждает Daily Mail.

Отметим, что большинство европейских клубов сократили заработные платы игроков и сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией

Ранее "Тоттенхэм" сообщил, что 550 сотрудников клуба отправлено в отпуск с сокращение зарплаты на 20%. До этого "Ньюкасл" также расстался с персоналом, который не имеет отношения к первой команде.

По последним данным, в мире зарегистрировано 858 669 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 42 151 человек, выздоровели - 178 099.

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