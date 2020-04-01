Клубы АПЛ не торопятся снижать зарплаты футболистам на фоне коронавируса

Теги тоттенхэмньюкасл юнайтед

Клубы АПЛ не торопятся снижать зарплаты футболистам на фоне коронавируса

Большинство клубов чемпионата Англии не спешат урезать зарплаты игрокам и сотрудникам из-за пандемии коронавируса. Руководители клубов переживают, что многие начнут подавать в суд и покидать команды бесплатно, утверждает Daily Mail.

Отметим, что большинство европейских клубов сократили заработные платы игроков и сотрудников из-за кризиса, вызванного пандемией

Ранее "Тоттенхэм" сообщил, что 550 сотрудников клуба отправлено в отпуск с сокращение зарплаты на 20%. До этого "Ньюкасл" также расстался с персоналом, который не имеет отношения к первой команде.

По последним данным, в мире зарегистрировано 858 669 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 42 151 человек, выздоровели - 178 099.

А еще: 550 сотрудников "Тоттенхэма" были отправлены в отпуск| http://soccernews.ru
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