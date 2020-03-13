Клубы АПЛ недовольны действиями лиги в ситуации с коронавирусом

В английской Премьер-лиге назревает недовольство на фоне опасной ситуации с эпидемией коронавируса.

По информации Daily Mail, многие клубы остались недовольны пассивностью руководства АПЛ. Там считают, что случаев заражения среди футболистов и тренеров можно было избежать.

Кроме того, в английском футболе крайне возмущены проблемами с календарем - решения о переносе матчей зачастую принимаются в последний момент.

Напомним, что в чемпионате уверенно лидирует "Ливерпуль". Для победы в турнире "красным" осталось одержать две победы.

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