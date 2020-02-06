Клубы АПЛ отказались от досрочного закрытия летнего трансферного окна

Клубы английской Премьер-лиги договорились об отмене нашумевшей реформы летнего трансферного окна.

Напомним, что два последних года дедлайн в АПЛ наступал за сутки до старта сезона, что значительно раньше, чем в остальной Европе.

Эти изменения неоднократно подвергались критике, поэтому клубами лиги было принято совместное решение вернуть прежний срок летнего ТО.

Таким образом, в 2020 году в Англии можно будет покупать новых игроков до 1 сентября.

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