Клубы АПЛ отказались от использования системы видеоповторов в следующем сезоне

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Клубы АПЛ отказались от использования системы видеоповторов в следующем сезоне

Клубы английской Премьер-лиги отказались от использования системы видеоповторов в сезоне 2018/19, сообщает BBC.

Предполагается, что представители команд посчитали систему VAR несовершенной и нуждающейся в доработке. Ожидается, что тестирование видеоповторов продолжится в Кубке Англии и Кубке Лиги.

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комментарии
Троглодит

Ну что ж, тогда пусть не жалуются на судейство.

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