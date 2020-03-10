Клубы АПЛ перевели трансферные переговоры в интернет из-за коронавируса

Представители клубов английской Премьер-лиги лишились возможности вести полноценные переговоры о трансферах с зарубежными коллегами.

По информации Daily Mail, в связи с распространением в мире эпидемии коронавируса рекомендовано свести до минимума количество личных встреч.

Поэтому переговорный процесс было решено перенести в интернет - теперь клубы общаются через видеосвязь.

Отметим, что в Великобритании уже выявлено 319 случаев заболевания коронавирусом.

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