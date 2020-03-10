Клубы АПЛ перевели трансферные переговоры в интернет из-за коронавируса

Теги аплтрансферыкоронавирус

Клубы АПЛ перевели трансферные переговоры в интернет из-за коронавируса

Представители клубов английской Премьер-лиги лишились возможности вести полноценные переговоры о трансферах с зарубежными коллегами.

По информации Daily Mail, в связи с распространением в мире эпидемии коронавируса рекомендовано свести до минимума количество личных встреч.

Поэтому переговорный процесс было решено перенести в интернет - теперь клубы общаются через видеосвязь.

Отметим, что в Великобритании уже выявлено 319 случаев заболевания коронавирусом.

Не пропустите: "Милан" пожертвовал крупную сумму на борьбу с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса

Кокорин рассказал, как изменилось его отношение к Путину после судебного процесса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов