Клубы АПЛ почти вдвое превысили свой рекорд по тратам в зимнее трансферное окно

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Клубы АПЛ почти вдвое превысили свой рекорд по тратам в зимнее трансферное окноКлубы английской Премьер-Лиги почти вдвое превысили свой рекорд по тратам на трансферы в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям исследовательской компании "Deloitte", в январе текущего года клубы из АПЛ потратили на подписание новых игроков 490 миллионов евро. Предыдущий же рекорд чемпионата равнялся 256-ти миллионам евро.

Напомним, "Саутгемптон" уверен в подписании Промеса.| soccernews.ru

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