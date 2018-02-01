Клубы АПЛ почти вдвое превысили свой рекорд по тратам в зимнее трансферное окно

Клубы английской Премьер-Лиги почти вдвое превысили свой рекорд по тратам на трансферы в зимнее трансферное окно.

Так, по сведениям исследовательской компании "Deloitte", в январе текущего года клубы из АПЛ потратили на подписание новых игроков 490 миллионов евро. Предыдущий же рекорд чемпионата равнялся 256-ти миллионам евро.

Напомним, "Саутгемптон" уверен в подписании Промеса.| soccernews.ru