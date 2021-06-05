Клубы АПЛ попросят Переса закрыть проект Суперлиги
Президента мадридского "Реала" Флорентино Переса хотят вынудить полностью ликвидировать проект Суперлиги Европы.
По информации ESPN, клубы АПЛ намерены добиваться официального закрытия турнира. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал" готовят совместное заявление по этому поводу.
После обращения шести английских команд у Переса будет от двух до четырёх недель для созыва всех участников Суперлиги.
На общем собрании клубы-основатели смогут проголосовать за роспуск организации. Если президент "Реала" откажется закрывать проект, то на него, вероятно, подадут в суд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18