Клубы АПЛ потратили на трансферы 1,56 миллиарда евро и побили собственный рекорд

В Англии закрылось летнее трансферное окно.

Общая сумма затрат на новых игроков у клубов Премьер-лиги составила 1,56 миллиарда евро и это является новым рекордом по трансферным тратам, сообщает ВВС.

Больше всех потратил "Манчестер Сити", который инвестировал в новых футболистов - 244 миллиона евро. Далее идет "Челси" - 203 миллиона.

Самым дорогим трансфером в АПЛ этим летом стал переход нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро.

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