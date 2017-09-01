Клубы АПЛ потратили на трансферы 1,56 миллиарда евро и побили собственный рекорд

Теги манчестер юнайтедманчестер ситичелси

Клубы АПЛ потратили на трансферы 1,56 миллиарда евро и побили собственный рекорд

В Англии закрылось летнее трансферное окно.

Общая сумма затрат на новых игроков у клубов Премьер-лиги составила 1,56 миллиарда евро и это является новым рекордом по трансферным тратам, сообщает ВВС.

Больше всех потратил "Манчестер Сити", который инвестировал в новых футболистов - 244 миллиона евро. Далее идет "Челси" - 203 миллиона.

Самым дорогим трансфером в АПЛ этим летом стал переход нападающего Ромелу Лукаку из "Эвертона" в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро.

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Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 3 9
2 Ливерпуль 3 7
3 Хаддерсфилд Таун 3 7
4 Манчестер Сити 3 7
5 Вест Бромвич Альбион 3 7
6 Челси 3 6
7 Уотфорд 3 5
8 Саутгемптон 3 5
9 Тоттенхэм 3 4
10 Бернли 3 4
11 Сток Сити 3 4
12 Эвертон 3 4
13 Суонси Сити 3 4
14 Ньюкасл Юнайтед 3 3
15 Лестер Сити 3 3
16 Арсенал Лондон 3 3
17 Брайтон & Хоув Альбион 3 1
18 Борнмут 3 0
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