Клубы АПЛ приняли два важных решения по итогам совместной видеоконференции

1 Теги аплкоронавирус

Клубы АПЛ приняли два важных решения по итогам совместной видеоконференции

Стало известно, какие решения были приняты в ходе совместной видеоконференции клубов английской Премьер-лиги, посвящённой проблемам, вызванным пандемией коронавируса.

Во-первых, единогласную поддержку получила инициатива не возобновлять матчи в мае, а перенести игры на неопределённый срок до нормализации эпидемиологической ситуации.

Во-вторых, клубы договорились провести со своими футболистами переговоры об урезании зарплат на 30 процентов до возвращения к полноценному тренировочному процессу.

Помимо этого, было решено финансово помочь нуждающимся командам из низших дивизионов, а также Национальной службе здравоохранения Англии.

Не пропустите: Мане - лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

andreevaleksandroko

Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помаленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров. Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- https://cuz.su/prees

Ответить

главное

Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона и обнуление результатов

Пять клубов РПЛ выступили за досрочное завершение сезона и обнуление результатов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов