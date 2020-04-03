Клубы АПЛ приняли два важных решения по итогам совместной видеоконференции

Стало известно, какие решения были приняты в ходе совместной видеоконференции клубов английской Премьер-лиги, посвящённой проблемам, вызванным пандемией коронавируса.

Во-первых, единогласную поддержку получила инициатива не возобновлять матчи в мае, а перенести игры на неопределённый срок до нормализации эпидемиологической ситуации.

Во-вторых, клубы договорились провести со своими футболистами переговоры об урезании зарплат на 30 процентов до возвращения к полноценному тренировочному процессу.

Помимо этого, было решено финансово помочь нуждающимся командам из низших дивизионов, а также Национальной службе здравоохранения Англии.

Не пропустите: Мане - лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports. | http://soccernews.ru