Клубы АПЛ призывают финансово помочь командам из низших лиг

Теги аплкоронавирус

Клубы АПЛ призывают финансово помочь командам из низших лиг

Английские клубы из низших лиг попали в трудное финансовое положение из-за приостановки чемпионатов.

Эксперт Sky Sports Джейми Реднапп призывает клубы АПЛ выделить деньги на поддержку таких клубов.

"Когда мир станет лучше, очень важно, чтобы АПЛ и другие клубы способствовали продолжению развития других команд", - заявил Реднапп.

Отметим, что приостановка соревнований из-за коронавируса привела к тому, что "Барнет" из пятого дивизиона Англии, лишился средств для поддержания клуба и был вынужден уволить всех 60 сотрудников.

Читайте также: Появился один из вариантов проведения остатка сезона АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Сделал покер в гостевом матче ЛЧ, был в шаге от игры в России, боялся умереть во сне и думал о завершении карьеры: рассказываем историю фантастического Йосипа Иличича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов