Клубы АПЛ призывают финансово помочь командам из низших лиг

Английские клубы из низших лиг попали в трудное финансовое положение из-за приостановки чемпионатов.

Эксперт Sky Sports Джейми Реднапп призывает клубы АПЛ выделить деньги на поддержку таких клубов.

"Когда мир станет лучше, очень важно, чтобы АПЛ и другие клубы способствовали продолжению развития других команд", - заявил Реднапп.

Отметим, что приостановка соревнований из-за коронавируса привела к тому, что "Барнет" из пятого дивизиона Англии, лишился средств для поддержания клуба и был вынужден уволить всех 60 сотрудников.

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