Клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов

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Клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов

Клубы АПЛ проголосовали за продление контрактов игроков, чьи соглашения истекают в конце июня.

Таким образом, если сторонам удастся договориться об условиях, то контракты будут продлены до конца следующего сезона.

Арендные соглашения также могут быть продлены, но для этого понадобится согласие трех сторон: двух клубов и игрока.

На данный момент неизвестно, когда именно произойдет рестарт сезона. Ранее стало известно, что с 1 июня в Англии разрешены спортивные мероприятия.

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Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ

Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ

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