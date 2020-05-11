Клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов
Клубы АПЛ проголосовали за продление контрактов игроков, чьи соглашения истекают в конце июня.
Таким образом, если сторонам удастся договориться об условиях, то контракты будут продлены до конца следующего сезона.
Арендные соглашения также могут быть продлены, но для этого понадобится согласие трех сторон: двух клубов и игрока.
На данный момент неизвестно, когда именно произойдет рестарт сезона. Ранее стало известно, что с 1 июня в Англии разрешены спортивные мероприятия.
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|Ливерпуль
|27
|79
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18