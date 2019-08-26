Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна
Клубы АПЛ в осень хотят обсудить изменения сроков открытия и закрытия трансферного окна.
Тему поднимут на собрании команд АПЛ, которое состоится 12 сентября. Возможное голосование пройдет не раньше ноября.
Напомним, этим летом летнее трансферное окно закрылось 8 августа.
В 2017 году 14 клубов АПЛ проголосовали за это изменение, однако "МЮ", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси" были против.
А еще: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Интера" Жоау Мариу| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|3
|9
|2
|Манчестер Сити
|3
|7
|3
|Арсенал Лондон
|3
|6
|4
|Лестер Сити
|3
|5
|5
|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
|4
|7
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
|Шеффилд Юнайтед
|3
|4
|9
|Кристал Пэлас
|3
|4
|10
|Борнмут
|3
|4
|11
|Эвертон
|3
|4
|12
|Челси
|3
|4
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
|14
|Бернли
|2
|3
|15
|Астон Вилла
|3
|3
|16
|Норвич Сити
|3
|3
|17
|Саутгемптон
|3
|3
|18
|Вулверхэмптон
|2
|2
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
|0
|20
|Уотфорд
|3
|0