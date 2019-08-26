Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна

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Клубы АПЛ в сентябре хотят обсудить вопрос об изменении сроков трансферного окна

Клубы АПЛ в осень хотят обсудить изменения сроков открытия и закрытия трансферного окна.

Тему поднимут на собрании команд АПЛ, которое состоится 12 сентября. Возможное голосование пройдет не раньше ноября.

Напомним, этим летом летнее трансферное окно закрылось 8 августа.

В 2017 году 14 клубов АПЛ проголосовали за это изменение, однако "МЮ", "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас", "Уотфорд" и "Суонси" были против.

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